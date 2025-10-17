Украинцы смогут легально платить меньше за свет: энергетики дали советы каждому

Обстрелы украинской энергетической инфраструктуры приводят не только к отключениям электроэнергии, но и к повышенной нагрузке на энергосистему. В такие периоды важно экономно пользоваться током – это поможет уменьшить риск аварий и поддержать стабильную работу сети.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Энергетики дали советы, которые помогут каждому сделать свой вклад в сохранение энергии.

Включайте только то, что нужно

Специалисты советуют пользоваться светом и бытовыми приборами разумно. Стоит включать освещение только в тех комнатах, где находитесь, и не оставлять технику в режиме ожидания – это позволяет уменьшить потребление даже без особых усилий. Также не следует оставлять приборы, которые не используются, включенными.

Избегайте перегрузок в пиковые часы

Не следует запускать стиральную машину, бойлер или другие мощные электроприборы во время пиковых нагрузок – обычно это утренние и вечерние часы. Перенесите эти процессы на ночное или дневное время, когда система работает стабильнее.

Используйте современные решения

Чтобы эффективнее контролировать потребление, энергетики советуют установить двухзонные счетчики, умные розетки, светорегуляторы и датчики движения. А замена старых ламп на светодиодные поможет уменьшить расходы электроэнергии в несколько раз.

"Экономное потребление – это поддержка энергосистемы нашей страны. Каждый может помочь сохранить стабильность, соблюдая простые, но важные правила", – отметили в "Укрэнерго".

Как подготовиться к отключениям электроэнергии

Вследствие российского энергетического террора украинцы регулярно остаются без электричества. Поэтому в "Прикарпатьеоблэнерго" советуют позаботиться о своем комфорте, выполнив следующие действия:

Проверить свои павербанки и при необходимости зарядить их.

Использовать телефоны в режиме энергосбережения.

Позаботиться об альтернативных источниках света: свечи, фонарики, аккумуляторные лампы.

На всякий случай запастись водой и едой, которая долго хранится.

