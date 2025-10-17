Россия изменила тактику атак на энергетику Украины: что задумали в Кремле

Атакуя украинскую энергосистему, российские войска начали применять тактику "выжженной земли". Такой же стратегии страна-агрессор придерживается и на фронте.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил, что Россия пытается просто стереть с лица земли энергообъекты.

Россия физической стирает энергетику

Зайченко напомнил, что РФ уже неоднократно меняла свою тактику в отношении Украины. В начале войны захватчик хотел дойти до Киева "за три дня" и захватить всю страну, но потом начал использовать тактику "выжженной земли" на фронте.

"А теперь – делают это с энергетикой. На каждый из энергообъектов сейчас осуществляются массированные атаки. Ежедневно большая масса дронов и ракет пытаются стереть их с лица земли", – отметил глава компании.

Важность международной помощи

Главная "Укрэнерго" отметил важность международной помощи для сохранения устойчивости энергосистемы в условиях ежедневных атак врага. Именно это позволило накопить запас оборудования и оперативно восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры.

"Мы, благодаря нашим европейским партнерам, накопили очень значительный запас оборудования. У нас есть механизмы и специалисты, есть опыт, который позволяет быстро осуществлять восстановительные работы. Но без помощи партнеров — это было бы очень трудно", — подчеркнул чиновник.

Зайченко добавил, что в будущем энергосистема Украины должна быть:

децентрализованной;

менее уязвимой к вражеским атакам;

ориентированной на современные тенденции потребления и использования новейших технологий.

Также глава "Укрэнерго" призвал промышленность и бизнес обезопасить себя от обесточивания, одновременно поддержав энергосистему. Для этого надо предприятие должно импортировать более 60% электроэнергии от собственного потребления – к таким потребителям меры отключения не применяют.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия за неделю трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты "Нафтогаза" на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине. Цель врага – оставить страну без газа и тепла зимой. Однако отмечается, что все поврежденные объекты будут восстановлены.

