Украинцы с октября могут платить за электроэнергию по 2,64 грн: как и кто может перейти на другую цену

В Украине с 1 октября те потребители, которые имеют электрическое отопление, могут платить за ток по тарифу 2,64 грн за кВт*ч (вместо 4,32 грн). Для этого необходимо иметь утвержденный проект электрического отопления и подать документы. Льготный тариф будет действовать на объем в 2 тыс. кВт*ч в месяц.

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По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, льготный тариф не будет начисляться автоматически. Он отметил, что следует обратиться к поставщику тока, сообщил телеканал "Киев24".

"Прежде всего необходимо иметь документ на квартиру или дом с отметкой от соответствующих служб - БТИ или частные компании, занимающиеся техническими паспортами, - о том, что этот объект оснащен электрическим котлом. Далее с этим документом с отметкой нужно идти в местный РЭС или в областной РЭС", - пояснил нардеп в эфире

Также Нагорняк подчеркнул, что очень важно иметь документ с отметкой о наличии электроотопления и о том, что жилье отключено от центрального отопления.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что тариф на электроэнергию в октябре не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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