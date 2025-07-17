Украинцы обязаны проводить поверку счетчиков воды: кто платит и что нужно знать каждому

В Украине действует обязательная поверка счетчиков воды, которая проводится каждые четыре года. Процедура необходима для подтверждения точности и правильной работы приборов учета. В отличие от счетчиков газа, где периодическую поверку всегда оплачивает облгаз, за аналогичную процедуру с водными приборами учета может платить и потребитель.

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В каких случаях это происходит, рассказали в Госпродпотребслужбе. Также украинцам объяснили, как именно должна проводиться проверка приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

За чей счет осуществляется поверка счетчика воды

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", периодическая поверка, обслуживание и ремонт (включая демонтаж, транспортировку и монтаж) индивидуальных счетчиков воды в квартирах осуществляются за счет их владельцев.

А это может быть как потребитель, так и водоканал или и вовсе управляющая компания (например, ОСББ). То есть, все зависит от конкретного договора потребителя с поставщиком услуг.

Однако такое правило действует исключительно в случае заключения индивидуальных договоров. Если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров о водоснабжении, поверка обеспечиваются исполнителем коммунальной услуги за счет платы за абонентское обслуживание.

Кто имеет право проводить поверку

Поверку средств измерительной техники, таких как счетчики воды, могут выполнять только уполномоченные организации. К ним относятся:

Научные метрологические центры , обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями.

, обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями. Метрологические центры и поверочные лаборатории, специально уполномоченные на проведение такой поверки.

Обычно проверка счетчика длится около пяти дней и предусматривает демонтаж прибора учета. После этого устройство проверяют в лаборатории. Демонтаж счетчика проходит только в присутствии потребителя, что фиксируется документально. После процедуры представители исполнителя производят монтаж тоже исключительно в присутствии потребителя.

Некоторые предприятия оказывают услугу поверки счетчика без демонтажа. Обычно за такую услугу взымается дополнительная плата, но это значительно ускоряет саму процедуру.

Важно: потребителя должны предупредить о периодической поверке не позднее чем за месяц до даты проведения процедуры. Если же потребитель сам попросил о проверке прибора учета (например, был установлен новый счетчик или сломался старый), о времени ее осуществления должны сообщить в течение трех дней.

Как фиксируются результаты поверки счетчика воды

Положительные результаты подтверждаются оттиском поверочного клейма на самом приборе, записью с оттиском клейма в соответствующих эксплуатационных документах и/или оформлением свидетельства о поверке установленной формы.

подтверждаются оттиском поверочного клейма на самом приборе, записью с оттиском клейма в соответствующих эксплуатационных документах и/или оформлением установленной формы. Для счетчиков, которые по результатам поверки признаны несоответствующими установленным требованиям, оформляется справка о непригодности.

Поверка обязательно проводится раз в четыре года или после ремонта счетчика. Учитывая, что производителем установлен срок эксплуатации прибора от 10 до 12 лет, поверка может производиться не более трех раз. Если потребитель пользуется счетчиком более 10 лет, есть вероятность, что государственную проверку такой прибор может не пройти.

Что делать, если счетчик воды признан непригодным

Выход только один – покупка и установка нового счетчика . Перед тем как приобрести устройство, нужно уточнить необходимые характеристики у поставщика услуги водоснабжения.

. Перед тем как приобрести устройство, нужно уточнить необходимые характеристики у поставщика услуги водоснабжения. Каждый счетчик должен иметь техпаспорт – в нем указан тип, диаметр прибора, заводской номер и дата продажи. Во время покупки важно проверить комплектацию – она должна соответствовать такому техническому паспорту.

– в нем указан тип, диаметр прибора, заводской номер и дата продажи. Во время покупки важно проверить комплектацию – она должна соответствовать такому техническому паспорту. Приобретение и первичная установка нового счетчика воды производится за счет потребителя , эта услуга не является составляющей тарифа на водоснабжение и водоотвод.

, эта услуга не является составляющей тарифа на водоснабжение и водоотвод. После установки квартирные средства учета берутся исполнителем на абонентский учет.

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