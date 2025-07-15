Украинцев с кондиционерами предупредили об опасности: как уберечь технику и не переплачивать

Украинцам советуют регулярно чистить фильтры кондиционера и не снижать температуру ниже 24 градусов, чтобы избежать поломок и сэкономить на электроэнергии. Также необходимо ежегодно вызывать мастера для обслуживания техники – это сохранит ее работу и бюджет.

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Об этом сообщает ДТЭК. По словам специалистов, многие украинцы сами, не зная того, вредят своим кондиционерам и наносят удар по собственному бюджету, в частности:

грязные фильтры – враг номер один;

Самая распространенная ошибка – игнорирование регулярной очистки фильтров. Если этого не делать хотя бы раз в месяц, в системе накапливается пыль и грязь, в результате:

кондиционер начинает работать медленнее;

двигатель перегревается;

потребление электроэнергии возрастает в разы;

воздух становится менее чистым, что вредит здоровью.

"Чистые фильтры – это свежий воздух. В частности это также экономия электроэнергии и долгий срок службы техники", – отмечают в ДТЭК.

температура ниже 22°C – это не комфорт, а лишние расходы;

Многие пытаются "заморозить" комнату, выставляя кондиционер на 18-20°C. Но это большая ошибка. Эксперты рекомендуют поддерживать температуру в пределах 24-26 градусов – именно в этом диапазоне техника работает эффективно, не перегружается и не вытягивает избыток энергии из сети.

Каждый градус ниже 22°C добавляет до 8% в платежке за свет. Это может показаться незначительным — но в масштабе месяца или лета такие расходы превращаются в существенные потери.

не дайте солнцу "победить";

Кондиционер не будет справляться с нагрузкой, если комната буквально кипит от солнечных лучей. Что поможет:

зашторить окна или использовать рулонные шторы;

или использовать рулонные шторы; наклеить светоотражающую пленку на стекло;

на стекло; закрыть окна в самый жаркий период дня (с 11:00 до 16:00).

Эти простые действия уменьшают нагрев помещения и, соответственно, нагрузку на кондиционер. Техника меньше работает – счета уменьшаются.

кондиционер требует не только пульта, но и обслуживания

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта посреди лета, минимум раз в год вызывайте мастера, который проверит систему, прочистит внешний блок, заправит фреоном, протестирует компрессор. Это недорого по сравнению с новым кондиционером и может продлить жизнь техники на несколько лет.

экономия не только для кошелька, но и для страны.

В ДТЭК напоминают, что летом нагрузка на энергосистему возрастает, особенно в часы пик. Даже небольшое уменьшение потребления со стороны каждого потребителя может снизить риски перегрузки сетей и аварийных отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

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