Украинцы могут установить прибор, который позволит легально платить за электроэнергию на сотни гривен меньше: как называется

На оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

OBOZ.UA рассказывает, как можно сэкономить на электроэнергии.

Как счетчик помогает экономить ток

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Как установить двухзонный счетчик

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели. В 2023 году она составляла в среднем 3000-4000 грн.

Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься:

установкой устройства;

его регистрацией;

заключением "двухтарифного" договора с потребителем.

Чтобы установить счетчик, нужно:

подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии;

оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей;

приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества;

провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии;

вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Сколько получится сэкономить денег

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Сколько нужно будет платить за электроэнергию в марте

В то же время, в марте в Украине будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Более того, этот же тариф будет действовать и в апреле. При этом распространенная же ранее информация о возможном повышении тарифа до 6 грн за киловатт-час не соответствует действительности, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

В то же время, отметил Галущенко, решение о целесообразности повышения тарифа на свет будет приниматься в апреле.Прогнозировать же, каким оно будет, он не стал – поскольку, по его словам, на середину февраля какая-либо информация по этому поводу отсутствовала.

"Только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию. Сейчас нет ни проектов, ни расчетов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля-2023 по февраль-2024 – тарифы выросли в целом на 12,7%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

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