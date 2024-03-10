Сколько нужно будет платить за электроэнергию в марте: украинцам рассказали о тарифе

За март украинцы заплатят за электроэнергию по тому же тарифу, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Более того, этот же тариф будет действовать и в следующем месяце – апреле.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Главком". При этом он опроверг появившуюся ранее информацию, что тариф могут повысить до 6 грн за киловатт-час.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

Что будет с тарифом после апреля

Решение же о целесообразности повышения тарифа на свет будет приниматься в апреле, отметил Галущенко. При этом прогнозировать, каким оно будет, он не стал – поскольку, по его словам, на середину февраля какая-либо информация по этому поводу отсутствовала.

"Только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию. Сейчас нет ни проектов, ни расчетов", – говорится в материале.

Украинцев "заставляют" платить за электроэнергию больше, чем насчитал счетчик

В то же время, счета за электроэнергию могут не соответствовать реальным показателям счетчика – и превышать их. Причиной этого часто является несвоевременная передача этих данных – причем как с опозданием, так и раньше установленного времени.

"Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то насчитают лишнее. Оператор системы распределения (ОСР) принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление календарного месяца и передает его нам. А мы формируем счет. Если показание счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению", – объяснили в компании-поставщике электроэнергии Yasno.

Там напомнили, что для передачи показателей выделены 2 последних дня текущего месяца. А также первые 3 дня нового.

Кроме того, отмечается, несоответствие цифр в платежке и показателей счетчика может быть следствием несостыковки данных. Произойти же она может, если:

случайно ввести показания меньше предыдущих;

работники ОСР при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировали данные, отличающиеся от вносимых пользователем.

В таком случае, отметили энергетики, переданные показания не учитывают – потому что в личном кабинете "отображаются совсем другие данные для расчета".

Также есть третий вариант несинхронности показателей – установка в счетчик автоматизированной системы коммерческого учета, которая передает потребление 1-го числа. Поэтому расчет будет производиться по этим данным.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля-2023 по февраль-2024 – тарифы выросли в целом на 12,7%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

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