Украинцы могут заплатить за свет и газ государственными деньгами: как это сделать

Украинцы могут оплатить коммунальные услуги, в частности газ и электроэнергию с помощью "Национального кешбэка". В случае, если на специальной карте получится накопить достаточную для покрытия счета сумму, тратить собственные деньги вообще не придется.

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Оплата станет доступной после 22 октября, т.к. именно с этой даты и до конца месяца на карты украинцев будет приходить кешбэк за товары, приобретенные в сентябре. Как сообщают в "Нафтогазе", клиентами которого являются около 98% бытовых потребителей газа в стране, тем, кто уже зарегистрирован в программе нацкешбэка, не придется совершать дополнительных действий. Достаточно просто воспользоваться картой с начислениями для оплаты платежки за газ.

Аналогичную рекомендацию дает поставщик электроэнергии Yasno. "Используйте свой кэшбек, когда будете оплачивать свет в приложении, в личном кабинете или чатботах в Viber или Telegram - просто выберите способ расчета "Картой" и вводите данные своей карты "Национального кэшбека", – говорится в сообщении.

Те, кто не участвуют в программе, все еще могут зарегистрироваться. Однако в таком случае платить за коммуналку кешбэком можно будет уже после 20 ноября – за счет покупок, совершенных в октябре. В целом использовать начисления можно до 31 января 2025 года.

Как подключить "Национальный кешбэк"

В первую очередь, нужно оформить карточку, на которую государство будет перечислять средства. Карта может быть виртуальной или физической.

Речь идет именно о карте, на которую будут приходить выплаты, а не той, которой покупатель будет рассчитываться в магазинах. Такую карту нужно добавить отдельно уже через Дію или приложение конкретного банка. "Если пользуетесь карточками нескольких банков, с них всех может начисляться кешбэк. Нужно только подключить их к программе. Как это сделать – уточните у представителей вашего банка", – объясняли в Дії.

После оформления карты для выплат нужно зайти в приложение Дія, выбрать услугу "Национальный кэшбек" и подключить созданную карту к программе. Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через Дію.

За покупки товаров и услуг, чьи производители/предоставители также зарегистрировались в программе, начисляется по 10% от потраченной суммы. Максимально можно накопить до 3000 грн в месяц.

Важно, чтобы условиям программы отвечал не только товар, но и магазин. Убедиться, что торговая точка принимает участие в программе, можно на сайте "Нацкешбека".

Кроме того, теперь приложения Дія может сканировать штрих-коды товаров, чтобы определить, насчитывается ли за них кешбэк. "Теперь не нужно уточнять у работников магазина, будет ли за покупку определенной продукции начисляться кешбэк, а самостоятельно это узнать", – отмечают в Дії.

Кешбэк действует для товаров украинского производства, участвующих в программе, кроме подакцизных (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кэшбек также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в программе "Нацкешбэка" нашли компанию с российским владельцем. Также она продолжает выигрывать государственные тендеры.

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