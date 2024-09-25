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В программе "Нацкешбека" нашли компанию с российским владельцем: что известно

Дарина Герцева
Mакроэкономика
3 минуты
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Компании с собственниками из РФ принимают участие в 'Национальном кэшбеке'

Компания ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА", принадлежащая гражданину России, участвует в программе "Национальный кэшбек". А также она продолжает выигрывать государственные тендеры, несмотря на связанность со страной-агрессором.

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Об этом пишет Опендатабот. Программа "Национальный кэшбек", направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, произведенные в Украине, собрала более тысячи компаний и сотни предпринимателей.

Кто является владельцем компании

Тем не менее, среди участников этой программы была обнаружена компания с российским владельцем – ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА", которая продолжает свою деятельность под контролем гражданина Российской Федерации, Неделька Вячеслава Геннадиевича. Эта ситуация привлекла внимание общественности, поскольку на фоне российской агрессии вопросы собственности и финансирования становятся критически важными для национальной безопасности и экономического развития.

ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" и его российский след

ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" – это компания, зарегистрированная в Самборе Львовской области, специализирующаяся на производстве мебели. По данным Опендатабот, компания до сих пор принадлежит гражданину Российской Федерации, вызывающему беспокойство, учитывая текущую военную агрессию со стороны РФ.

Компания зарегистрирована во Львовской области

В прошлом году доход компании составил более 180 миллионов гривен, а чистая прибыль превысила 10 миллионов гривен. Более того, ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" активно участвует в государственных тендерах, в частности в 2024 году она выиграла два тендера на общую сумму более 914 тысяч гривен. Эти тендеры касались поставок мебели для коммунального предприятия в Киеве и для Укравтодора.

Участие российского бизнеса в программе "Национальный кэшбек"

Программа запущена для поддержки украинских производителей и стимулирования покупки отечественных товаров, собрала более 1038 компаний и 167 ФЛП на сентябрь 2024 года. Эта программа позволяет потребителям получать 10% возврата средств за покупки товаров украинского производства, поддерживая тем самым национальную экономику.

Однако на момент полномасштабного вторжения три компании, входившие в эту программу, имели владельцев из Российской Федерации. По данным, две из них уже лишились российских владельцев, в том числе бизнес с Полтавщины и Черкасщины. В одном из случаев владелец компании из Одесщины, получив украинское гражданство после начала войны, также законно избавился от российского следа.

Однако ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" остается единственной компанией, которая участвует в программе и до сих пор принадлежит гражданину России. Это вызывает озабоченность не только среди украинских потребителей, но и в государственных структурах, поскольку участие бизнеса с российскими собственниками в государственных программах создает определенные риски.

Какие компании принимают участие в программе

По состоянию на середину сентября 2024 года программа "Национальный кэшбек" охватывает более 1038 компаний из разных отраслей экономики. Наибольшую часть участников составляют предприятия пищевой промышленности – это 326 бизнесов или почти треть всех участников. Следующими по количеству участников являются компании, которые занимаются розничной торговлей – 175 бизнесов, а также оптовой торговлей – 146 компаний.

География участников программы

Программа наиболее популярна среди предприятий из столицы: 231 компания зарегистрирована в Киеве. По количеству участников следующим идет Днепропетровщина - 112 компаний, а третье место занимает Львовщина с 96 участниками. Киевщина и Харьковщина также демонстрируют высокую активность в программе, имея 87 и 76 компаний соответственно.

Где больше всего зарегистрировано предприятий

Значительно меньше бизнесов приняли участие в программе по прифронтовым регионам, таким как Херсонщина (5 компаний) и Донетчина (3 компании). Ни одна компания из Луганской области не присоединилась к программе по состоянию на сентябрь 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 177 тысяч украинцев уже видят начисленный кэшбек в приложении "Действие", а это количество будет расти по мере налаживания обмена данными между банками и ИТ-системой проекта. Чтобы узнать, за какой товар начисляют кэшбек, можно проверить метки в магазинах или найти полный список на сайте программы.

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