В программе "Нацкешбека" нашли компанию с российским владельцем: что известно

Компания ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА", принадлежащая гражданину России, участвует в программе "Национальный кэшбек". А также она продолжает выигрывать государственные тендеры, несмотря на связанность со страной-агрессором.

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Об этом пишет Опендатабот. Программа "Национальный кэшбек", направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, произведенные в Украине, собрала более тысячи компаний и сотни предпринимателей.

Тем не менее, среди участников этой программы была обнаружена компания с российским владельцем – ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА", которая продолжает свою деятельность под контролем гражданина Российской Федерации, Неделька Вячеслава Геннадиевича. Эта ситуация привлекла внимание общественности, поскольку на фоне российской агрессии вопросы собственности и финансирования становятся критически важными для национальной безопасности и экономического развития.

ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" и его российский след

ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" – это компания, зарегистрированная в Самборе Львовской области, специализирующаяся на производстве мебели. По данным Опендатабот, компания до сих пор принадлежит гражданину Российской Федерации, вызывающему беспокойство, учитывая текущую военную агрессию со стороны РФ.

В прошлом году доход компании составил более 180 миллионов гривен, а чистая прибыль превысила 10 миллионов гривен. Более того, ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" активно участвует в государственных тендерах, в частности в 2024 году она выиграла два тендера на общую сумму более 914 тысяч гривен. Эти тендеры касались поставок мебели для коммунального предприятия в Киеве и для Укравтодора.

Участие российского бизнеса в программе "Национальный кэшбек"

Программа запущена для поддержки украинских производителей и стимулирования покупки отечественных товаров, собрала более 1038 компаний и 167 ФЛП на сентябрь 2024 года. Эта программа позволяет потребителям получать 10% возврата средств за покупки товаров украинского производства, поддерживая тем самым национальную экономику.

Однако на момент полномасштабного вторжения три компании, входившие в эту программу, имели владельцев из Российской Федерации. По данным, две из них уже лишились российских владельцев, в том числе бизнес с Полтавщины и Черкасщины. В одном из случаев владелец компании из Одесщины, получив украинское гражданство после начала войны, также законно избавился от российского следа.

Однако ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" остается единственной компанией, которая участвует в программе и до сих пор принадлежит гражданину России. Это вызывает озабоченность не только среди украинских потребителей, но и в государственных структурах, поскольку участие бизнеса с российскими собственниками в государственных программах создает определенные риски.

По состоянию на середину сентября 2024 года программа "Национальный кэшбек" охватывает более 1038 компаний из разных отраслей экономики. Наибольшую часть участников составляют предприятия пищевой промышленности – это 326 бизнесов или почти треть всех участников. Следующими по количеству участников являются компании, которые занимаются розничной торговлей – 175 бизнесов, а также оптовой торговлей – 146 компаний.

География участников программы

Программа наиболее популярна среди предприятий из столицы: 231 компания зарегистрирована в Киеве. По количеству участников следующим идет Днепропетровщина - 112 компаний, а третье место занимает Львовщина с 96 участниками. Киевщина и Харьковщина также демонстрируют высокую активность в программе, имея 87 и 76 компаний соответственно.

Значительно меньше бизнесов приняли участие в программе по прифронтовым регионам, таким как Херсонщина (5 компаний) и Донетчина (3 компании). Ни одна компания из Луганской области не присоединилась к программе по состоянию на сентябрь 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 177 тысяч украинцев уже видят начисленный кэшбек в приложении "Действие", а это количество будет расти по мере налаживания обмена данными между банками и ИТ-системой проекта. Чтобы узнать, за какой товар начисляют кэшбек, можно проверить метки в магазинах или найти полный список на сайте программы.

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