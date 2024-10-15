В Дії теперь можно сканировать штрих-коды в магазинах: как воспользоваться новой функцией

В приложении Дія теперь можно проверить, участвует ли товар в программе " Национальный кэшбек " с помощью сканирования штрихкодов. Для этого нужно открыть Дію, выбрать "Нацкешбек", нажать на сканер штрихкодов и навести камеру на товар.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Эта новая функция избавляет от необходимости обращаться к кассирам или искать отметки на упаковке товаров, что значительно экономит время и удобнее для пользователей.

Как работает сканер штрихкодов в Дії

Процедура использования сканера штрихкодов очень проста и удобна. Чтобы узнать, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек", выполните несколько шагов:

откройте приложение на своем смартфоне, находясь в магазине;

на главном экране найдите раздел " Национальный кэшбек";

нажмите на изображение сканера штрихкодов;

дайте доступ к камере на своем устройстве;

Наведите камеру на штрихкод товара, который вы хотите приобрести.

После сканирования действие даст информацию о товаре. А именно:

товар украинского производства и принимает участие в программе "Нацкешбек" – вы получите кэшбек;

товар не участвует в программе, хотя является украинским;

товар изготовлен за пределами Украины, потому не подпадает под программу кэшбека.

Этот простой алгоритм позволяет мгновенно получать нужную информацию, не теряя времени на дополнительные вопросы к персоналу магазина или поиск информации на упаковке. Такая функция также позволяет потребителям осознаннее выбирать товары, поддерживая украинских производителей.

Что такое "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный Кэшбек" – это инициатива правительства Украины, направленная на поддержку национальных производителей и стимулирование экономической активности. По этой программе каждый покупатель, покупающий товары украинского производства в определенных торговых точках, получает 10% кэшбека от стоимости покупки. Кешбек исчисляется ежемесячно, а его максимальный размер может достигать 3 тысяч гривен.

Программа уже больше месяца находится на этапе бета-тестирования, и за это время в нее был добавлен новый функционал, который сделал пользование еще более удобным. Одним из ключевых новшеств стала возможность проверять участие товаров в программе через сканирование штрихкодов.

Координатором программы Министерство экономики Украины. В реализации проекта принимает участие Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Сбербанк и другие уполномоченные банки Украины. Технологическим партнером выступает международная платежная система Mastercard, а операционным партнером компания Visa.

Как убедиться, что магазин участвует в программе

Информацию о том, участвует ли конкретный магазин в программе, можно узнать на официальном сайте программы. Это важно, поскольку даже если товар соответствует условиям программы, не все торговые точки могут являться ее участниками. Проверив информацию заранее, вы сможете быть уверены в начислении кэшбека за свои покупки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, принадлежащая гражданину России компания ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" участвует в программе "Национальный кэшбек". А также она продолжает выигрывать государственные тендеры, несмотря на связанность со страной-агрессором.

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