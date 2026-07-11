Президент Украины рассказал, что на полях саммита в Анкаре несколько европейских лидеров говорили с ним о собственных контактах с китайской стороной.

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За його словами, Китай відреагував на повідомлення й заяви в російських медіа щодо можливості застосування ядерної зброї у відповідь на удари ЗСУ.

"Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували: як сказали мені - в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", - заявив Зеленський.

Він також додав, що стосовно ролі Пекіна в завершенні війни в Україні ситуація "трішки змінилася", адже, за інформацією європейських партнерів, Китай зайняв помітно жорсткішу позицію, ніж раніше.

Так от, в цьому зв’язку нагадаю про доцільність створення альтернативно-паралельного "дубля" G7, де замість Трампа буде Сі, адже для вельми специфічної китайської ментальності така повага настільки важлива, що заради подібної шани в КНР "здатні здати" навіть Росію.

І нехай собі таким чином відбувається певна здорова конкуренція поціновувача гольфа й бальних залів, який не складе собі ціни, з історично комплексуючим Головним китайцем за почесне місце серед лідерів Цивілізації.

В Анкориджі Росія нахабно, тобто не дуже радячись з Китаєм, дозволила собі флірт з США, тож в Анкарі вже йшлося про флірт КНР з Європою.

Це show обов’язково має бути go on.