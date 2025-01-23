Украинцев с долгами хотят лишить льгот на коммуналку: законопроект уже в Раде

Украинские должники за жилищно-коммунальные услуги могут начать лишать льгот на оплату ЖКХ. Таким образом, их хотят приучить к платежной дисциплине.

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Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему правительственному законопроекту №12427, представленному в Верховную Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем. Данный законопроект предлагает обязать льготников ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. В случае неуплаты условия предоставления льгот будут определяться в соответствии с определенным Кабмином порядком.

В записке отмечается, что в 2024 году на предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг было направлено около 17,2 млрд грн. В то же время по состоянию на 1 августа 2024 года льготники задолжали за ЖКХ 732,9 млн грн. После этой даты в Пенсионный фонд Украины за предоставлением льготы обратилось более 17 тыс. льготников, у которых был общий долг за коммуналку в объеме 52,7 млн гривен.

Отмечается, что в отличие от льгот субсидии предоставляются только при отсутствии задолженности за коммунальные услуги (или наличия договора ее реструктуризации). В то же время, наличие задолженности при предоставлении льгот не учитывается.

Авторы законопроекта признают, что должники среди льготных категорий граждан могут воспринять такую инициативу негативно. "В то же время применение единого подхода к урегулированию этого вопроса будет положительно восприниматься другими льготниками, которые проводят платежи своевременно и в полном объеме", – отмечается в пояснительной записке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2025 года в Украине расширен перечень граждан, которые могут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива. Основное условие – среднемесячный доход семьи не должен превышать 4240 гривен на человека, а право на льготы будут иметь следующие категории граждан:

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий, или пенсионеры;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и отнесенные к категориям 1 и 2;

супруги (мужчины), опекуны детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

супруги (мужчины) умерших граждан, смерть которых была связана с участием в ликвидации ядерных аварий, испытаниях ядерного оружия или работе с ядерными зарядами (при условии, что они не женились во второй раз);

лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, а также вдовы и вдовцы погибших ветеранов;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей и дети, рожденные в таких местах принудительного содержания;

бывшие малолетние заключенные, ставшие лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью.

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