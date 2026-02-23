Украинцев предупредили об отключениях света 24 февраля: план "Укрэнерго"
Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут отключения электроэнергии. При этом ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной и часто непредсказуемой, а потому графики могут меняться. Не исключены и аварийные обесточивания. А в районах с самой сложной ситуацией в Одесской и Киевской областях экстренный режим действует почти постоянно.
Об плане ограничений на завтра сообщило "Укрэнерго" вечером 23 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах облэнерго в своем регионе. Некоторые компании уже определилась с расписанием.
В целом 24 февраля планируют применять такие режимы:
- для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях, некоторые регионы – без ограничений);
- для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.
Отключение света в Сумской области: график на 24 февраля
Какой график отключений электроэнергии будет действовать в Полтавской области
Ограничения будут применять в объеме 1,5-4 очередей. Самый жесткий режим запланирован на период с 08:00 по 20:00.
Где узнать график отключений света в своей области
Когда в Киеве вернут привычные графики
В столице пока нет прогнозов по возвращению к стабилизационным графикам электроснабжения из-за постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Индивидуальные графики остаются временным решением, параллельно с которым город усиливает устойчивость энергосистемы, заявила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.
Она отметила, что каждый новый российский удар по инфраструктуре не только усложняет текущую ситуацию, но и откладывает восстановление полноценной генерации электроэнергии. Именно это не дает возможности назвать конкретные сроки, когда город сможет вернуться к стабилизационным графикам, которые предусматривают более равномерные и предсказуемые отключения.
Еще с 29 января жителям столицы начали подавать и отключать свет отдельно – вне зависимости от привычных групп (очередей). Эти индивидуальные графики неравномерные в разных районах – из-за особенностей повреждений энергосистемы. Например, у большинства жителей правого берега отключений меньше, чем у большинства жителей левого.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
