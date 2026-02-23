Украинцев предупредили об отключениях света 24 февраля: план "Укрэнерго"

Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут отключения электроэнергии. При этом ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной и часто непредсказуемой, а потому графики могут меняться. Не исключены и аварийные обесточивания. А в районах с самой сложной ситуацией в Одесской и Киевской областях экстренный режим действует почти постоянно.

Об плане ограничений на завтра сообщило "Укрэнерго" вечером 23 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах облэнерго в своем регионе. Некоторые компании уже определилась с расписанием.

В целом 24 февраля планируют применять такие режимы:

для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях, некоторые регионы – без ограничений);

для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Отключение света в Сумской области: график на 24 февраля

Какой график отключений электроэнергии будет действовать в Полтавской области

Ограничения будут применять в объеме 1,5-4 очередей. Самый жесткий режим запланирован на период с 08:00 по 20:00.

Где узнать график отключений света в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда в Киеве вернут привычные графики

В столице пока нет прогнозов по возвращению к стабилизационным графикам электроснабжения из-за постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Индивидуальные графики остаются временным решением, параллельно с которым город усиливает устойчивость энергосистемы, заявила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

Она отметила, что каждый новый российский удар по инфраструктуре не только усложняет текущую ситуацию, но и откладывает восстановление полноценной генерации электроэнергии. Именно это не дает возможности назвать конкретные сроки, когда город сможет вернуться к стабилизационным графикам, которые предусматривают более равномерные и предсказуемые отключения.

Еще с 29 января жителям столицы начали подавать и отключать свет отдельно – вне зависимости от привычных групп (очередей). Эти индивидуальные графики неравномерные в разных районах – из-за особенностей повреждений энергосистемы. Например, у большинства жителей правого берега отключений меньше, чем у большинства жителей левого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

