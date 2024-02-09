Тарифы пересчитают за считанные недели: как подорожает вода

В Украине уже через несколько недель могут повысить тарифы на воду и водоотвод (далее упоминается как один тариф) в больших городах. В небольших населенных пунктах, где решение о пересмотре тарифов принимается местными властями, на такой шаг уже давно решились. Из-за удорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ и т.п. избежать просмотра тарифа на воду невозможно.

О том, как подорожает вода, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему тарифы на воду должны пересмотреть

Еще 6 февраля Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна была принять решение о повышении тарифов на воду в ряде водоканалов. Но решение отсрочили. У комиссии еще есть время: в постановлениях говорится, что вода подорожает только с апреля, так как до конца отопительного сезона тарифы повышать нельзя.

НКРЭКУ имеет полномочия пересматривать тарифы и быть независимым от правительства, политической власти органом. Закон специально прописан так, чтобы члены комиссии имели все возможности и полномочия руководствоваться именно экономической целесообразностью, себестоимостью генерации услуги. В то время как, например, правительство, если хочет поддержать население, должно реформировать систему субсидий или вводить специальные обязательства для предприятий, а не останавливать перерасчет тарифов.

На самом же деле и правительство, и Офис президента оказывают непосредственное влияние на установление тарифов. И именно под их давлением еще в прошлом году НКРЭКУ отменил повышение тарифов на воду. В среднем, каждая семья после апрельского повышения будет платить за воду всего примерно на 60-100 грн в месяц больше.

Но эти деньги позволяют продолжить работу предприятиям. Для того чтобы вода попала в квартиру, водоканала приходится потратить миллионы гривен: на реагенты, зарплаты, электроэнергию, ремонты и т.д. И если не повысить тарифы, это чревато банкротством предприятия. Тогда стабильное водоснабжение вообще окажется под угрозой.

Действующие и анонсированные тарифы на воду (по подсчетам редакции)

"Днепропроводканал"

действующий тариф – 31,36 грн за кубометр

тариф с апреля – 37,6 грн за кубометр

тариф с июня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницкводоканал"

действующий тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф с апреля – 31,15 грн за кубометр

тариф с июня – 40,5 грн за кубометр

"Киевводоканал"

действующий тариф – 30,38 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,7 грн за кубометр

тариф с июня – 46,8 грн за кубометр

"Винницаоблводоканал"

действующий тариф – 25,62 грн за кубометр

тариф с апреля – 35 грн за кубометр

тариф с июня – грн 52 за кубометр

"Ровнооблводоканал"

действующий тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,69 грн за кубометр

тариф с июня – 47,96 грн за кубометр

Водоканалы работать со старыми тарифами больше не могут. И хотя в Украине вопросы тарифов на коммунальные услуги часто политизируются, они не могут не расти вместе с подорожанием ремонтов, оборудования, топлива, перерасчета зарплат. Как говорится в документах НКРЭКУ, например, у "Киевводоканала" в действующем тарифе заложены показатели, которые уже давно неактуальны.

почти на 18,5% снизились объемы потребления воды в столице. Чем меньше воды продают, тем выше должен быть тариф;

на электроэнергию расходы увеличились на 30,29%. А без тока не будут работать насосы, фильтры и т.п;

затраты на оплату труда выросли на 23,6%;

реагенты подорожали на 99,85%

На тариф также влияет и курс доллара. Многие водоканалы имеют валютные льготные кредиты. К примеру, "Водоканал" должен заплатить Международному банку реконструкции и развития 37,7 млн грн в эквиваленте. В новом тарифе заложили курс доллара в 40,7 грн/$.

Сколько придется платить за воду после возможного подорожания

В среднем потребление воды на одного человека составляет 2,4 кубометра. OBOZ.UA рассчитал, сколько обойдется вода после возможного подорожания в Киеве и Днепре. Так, семья из трех человек в среднем, если руководствоваться нормативами, потребляет 7,2 кубометра воды в месяц.

Сейчас в Днепре за такой объем нужно платить 225,79 грн., а в столице – 218,7 грн. Если НКРЭКУ примет постановление о пересмотре цен, ситуация изменится следующим образом:

с апреля. В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн больше (270,72 грн). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн (293 грн).

В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн больше (270,72 грн). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн (293 грн). в июне. В Днепре вода подорожает еще на 61,92 грн (до 332,64 грн). В Киеве подорожание составит 43,96 грн (до 336,93 грн).

То есть, в результате за два этапа подорожания семья в Днепре заплатит за воду на 106,8 грн больше, а в Киеве – 118,2 грн. Здесь важно напомнить, что НКРЭКУ контролирует тарифы далеко не всех водоканалов. Часть из них проходит процедуру пересмотра тарифов через местные власти.

"Киевводоканал" должен разработать проект повышения тарифа, аргументировать его, направить в профильную комиссию, согласовать свои расчеты, а затем дождаться, пока члены комиссии соберутся и проголосуют. И иногда ждать приходится годами. Такой же механизм пересмотра тарифов работает с другими водоканалами в крупных городах. А вот в Фастове, неподалеку от столицы, с 1 февраля решением местных властей тариф на воду уже повысили.

Городские власти заинтересованы в том, чтобы водоканалы работали без ущерба. Поскольку если у них есть убытки, то их приходится компенсировать из местного бюджета. Одни города находят деньги на покрытие дефицита водоканала, другие же удерживают тариф на экономически обоснованном уровне.

Фактически предприятия, находящиеся под контролем местных властей, могут работать без убытков и своевременно пересматривать свои тарифы. А вот в больших городах водоканалы вынуждены работать с плановым ущербом. Это не позволяет своевременно проводить ремонтные работы, а иногда даже расплачиваться за электроэнергию.

Низкие тарифы – субсидия и для богатых, и для бедных. Если удерживать цену ниже требуемого уровня, то покрывать дефицит придется из местного бюджета (иначе предприятие обанкротится и воды не будет ни у кого). Для украинцев со средним заработком не будет проблемой платить за воду на 100 грн больше. Малозабеспеченные же имеют возможность оформить субсидию.