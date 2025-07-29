Украинцам врали в платежках за коммуналку: разоблачена коррупция на 13 млн грн

Директора и главного экономиста частного коммунального бытового предприятия "Теплокомунсервис" заподозрили в присвоении 13,2 млн грн бюджетных средств. Преступлению могло способствовать ненадлежащее исполнение обязанностей бывшей начальницы управления ЖКХ Бучанского городского совета Киевской области.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, преступление было разоблачено при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры. Всем троим сообщено о подозрениях.

Детали расследования

Как показало расследование, в 2021-2023 годах директор и главный экономист "Теплокомунсервиса" ежемесячно искусственно завышали разницу между действующими тарифами на коммунальные услуги для населения, установленными исполнительным комитетом Бучанского городского совета, и фактическими затратами тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. Ложные расчеты подавались в Бучанский горсовет, который их утверждал и возмещал.

Начальница управления ЖКХ Бучанского городского совета, в свою очередь, не организовала проверку предоставленных расчетов. Поэтому чрезмерные выплаты за безосновательное возмещение разницы в тарифах превысили 13 млн грн, в частности из бюджета Бучанского горсовета заплатили избыточно:

за поставку тепловой энергии – почти 1,7 млн грн ;

; за водоснабжение и водоотвод – более 11,5 млн грн.

Объявлены подозрения

Учитывая это, причастным сообщили о подозрениях. А именно:

директору и главному экономисту "Теплокомунсервиса" – по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в условиях военного положения);

экс-начальнице управления ЖКХ Бучанского городского совета – по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Если суд признает подозреваемых виновными, им будет грозить суровое наказание: коммунальщикам – 7-12 лет лишения свободы, а чиновнице Бучанского горсовета – от 2 до 5 лет тюрьмы.

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