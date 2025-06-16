Коммунальщики в Украине оставили полгорода без горячей воды: разоблачена коррупция на 30 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему по растрате государственного имущества в Кривом Роге. В результате преступных действий бюджету города нанесен почти 30 млн грн убытков, а почти половина жителей (около 250 тыс. человек) осталась без горячей воды.

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Как сообщили в департамент коммуникации по материалам Главного следственного управления Национальной полиции Украины, сейчас установлены все участники сделки – всего их более 10 человек. Ее организаторами оказались два бывших руководителя одного из государственных теплоэнергетических предприятий города, которые использовали свое служебное положение, чтобы создать иерархическую преступную организацию.

"Под видом "перемещения оборудования для его сохранения в условиях военного положения", злоумышленники вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов на закрытую территорию предприятия. В ночное время, с привлечением манипуляторов и кислородных баллонов для резки металла, работники – участники организации – демонтировали из оборудования латунные трубки, которые содержали цветные металлы. Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали на место, имитируя их рабочее состояние. При инвентаризациях оборудование фиксировалось как полностью исправное", – отмечают в Нацполиции.

Всего сейчас задокументировано более 65 случаев преступной деятельности. Демонтированные трубки продавали местным металлобазам за наличные без оформления бухгалтерских документов или предусмотренного законодательством радиационного контроля, а вырученные средства распределялись между членами организации.

По местам жительства фигурантов уже прошли обыски, во время которых были изъяты мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие их причастность к сделке. Сейчас восемь участников группировки вместе с организаторами задержали, еще двое находятся за границей, поэтому их планируют объявить в международный розыск.

Всем десяти членам преступной организации объявили о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 3 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины), а также организации растраты государственного имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины). Если их вина будет доказана, им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, устанавливаются дополнительные обстоятельства преступления и другие причастные лица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что родственника совладельца "Квартал 95" Леонида Миндича подозревают в организации коррупционной схемы, в результате которой АО "Харьковоблэнерго" был нанесен ущерб на 12,5 млн грн. Суд приказал взять его под стражу с возможностью внесения 8 млн грн залога, но в течение суток мужчина уже вышел на свободу.

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