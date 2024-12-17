Украинцам вернули отключения света: какой график будет 18 декабря
В Украине в среду, 18 декабря, планируется снова применить графики отключений света, которые отсутствовали 17 декабря. Ограничения вернули в максимально мягком режиме – отключать будут не более, чем по половине очереди, то есть около 4% потребителей одновременно.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "18 декабря время применения и объем ограничений будут следующими: для бытовых потребителей 07:00-20:00 – полочереди отключений", – прогнозируют энергетики.
Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать также с 7 утра до 22 вечера. При этом традиционно не будут отключать критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют 60% и более электроэнергии для собственных нужд.
"Причина ограничений – повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются", – добавили в "Укрэнерго".
Также энергетики предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Чтобы не пропустить важную информацию, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:
Также напомним, что с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:
- разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу;
- время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;
- оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны и работали неэффективно. Новые графики, по словам энергоэкспертов, позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.
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