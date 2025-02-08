Украина рискует столкнуться с дефицитом газа: что произошло 

Украине грозит дефицит газа. Если погода ухудшится или же будут значительные последствия атаки РФ по газовой инфраструктуре, голубого топлива может не хватит.

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В октябре 2024 года экс-министр энергетики Алексей Оржель обратил внимание NV Бизнес на запоздалый старт и медленный темп закачки газа в украинские хранилища. Объяснив, что для обеспечения этих поставок НАК осенью забронировала все газотранспортные мощности через Венгрию и частично через Словакию.

В Нафтогазе тогда довольно резко отрицали факт импорта. "Мы не импортируем газ, который входит в Украину. Он заходит на таможенный склад украинских подземных хранилищ газа", – отметили представители компании.

Однако, по данным мониторинга Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ), Нафтогаз использовал перевод голубого топлива из режима "таможенного склада" в импорт в украинские ПХГ. Эксперты Dixi Group привели цифры импорта в предыдущие годы. В частности, в 2023 году импорт составил 1,2 млрд м3, из которых 930 млн импортировали напрямую, а 280 млн переводом с таможенного склада. В то же время первое полугодие 2024 года отметилось двойным сокращением импорта по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Целевым показателем по накоплению газа накануне холодного сезона стали 13,2 млрд куб. м. Это на 800 миллионов меньше, чем в прошлом году. Все потому, что в Украине ежегодно падает потребление.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, отметил в разговоре с редакцией, что Нафтогаз накопил как минимум на 400 млн куб. м меньше установленного правительством лимита. По информации Dixi Group, недобор голубого топлива составил на начало сезона 900 млн — всего 12,3 млрд.

В конце концов министр энергетики Герман Галущенко в конце января в комментарии Интерфакс-Украина признал нехватку голубого топлива в 1 млрд. Добавив, что этот объем следует приобрести на рынке до конца 2025 года. Необходимый объем может увеличиться в зависимости от итогов отопительного сезона и последствий российских обстрелов газовой инфраструктуры.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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