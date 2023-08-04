Украинцам сообщают о газовых долгах перед прошлым поставщиков: подают в суд даже за 71 грн

Украинцы получают сообщения о газовых долгах, которым уже больше года. При этом даже за незначительный долг поставщик подает в суд.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В мае прошлого года "Нафтогаз" стал практически единственным поставщиком газа населению. Региональные газсбыты (принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу) клиентов потеряли.

В результате клиенты, которые ошибочно заплатили газсбыту вместо "Нафтогаза", были вынуждены писать заявления о возврате средств и добиваться компенсации. Теперь, спустя больше года, уже бывшие клиенты поставщика газа получают решения судов о взыскании долгов, их банковские счета арестовывают.

В реестре судебных решений – десятки решений о взыскании долгов. "Пугалки" о грядущих судебных тяжбах получают даже те, кто о своих долгах не знает и исправно платил за газ. Как рассказывает житель Киевской области Денис, размер его задолженности, о которой ему не было известно, составляет 71 грн.

"Киевоблгаз Сбыт" из-за 71 грн подал на него в суд; во всяком случае, так говорится в квитанции, которую он получил от компании. "Я проверял, есть ли иск против меня, не нашел. Попытался дозвониться в газсбыт, но у них не работает горячая линия", – возмущается Денис.

Несмотря на то что поставщик газа у украинцев изменился, необходимость платить по счетам осталась. Даже если речь идет о задолженности, которой уже несколько лет, оплачивать ее в любом случае необходимо. А те, кто не сделает это добровольно, рано или поздно заплатят через суд.

Правда, часто газовые предприятия не подают в суд, а только угрожают судом. Если задолженность составляет всего 71 грн, вероятно, судиться за такой долг нецелесообразно. Судебный сбор за такой иск составит 2684 грн (правда, его должна платить сторона, которая проиграла спор).

К примеру, в июне 2023-го "Киевоблгаз Сбыт" обратился в Бориспольский горрайонный суд и потребовал у своего клиента заплатить 13,1 тыс. грн долга. "В июне 2023 года ООО "Киевоблгаз Сбыт" обратилось в суд с иском и сослалось на то, что истец поставлял природный газ в жилой дом. В связи с тем, что он ненадлежащим образом оплачивает стоимость потребленного природного газа, возникла задолженность в размере 13 199 гривен", – говорится в материалах дела. Суд рассмотрел требование газсбыта и обязал украинца заплатить и старый долг, и 2684 грн судебного сбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!