Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха – сигнализатор газа. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда. Купить же прибор можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там объяснили, что сигнализатор реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии.

После этого, отмечается, устройство в автоматическом режиме перекрывает подачу газа. А также активирует вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления. Впрочем, подчеркивается, такие функции предусмотрены лишь у некоторых моделей.

"Это небольшой прибор, непрерывно анализирующий воздух в помещении. Если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Сколько стоит прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Тариф на газ с 1 сентября

Вместе с тем, в сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" по крайней мере до 30 апреля 2026 года.

В то же время, говорится в материале OBOZ.UA, после 30 апреля тариф могут пересмотреть. Однако лишь в случае, если будут изменены нормы закона о моратории на повышение цен на газ и тепло.

"Без отмены моратория тариф на газ не могут повысить даже после 30 апреля 2026 года. В то же время сейчас возможность пересмотра закона даже не рассматривают", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета. Однако получить ее можно только при выполнении определенных условий. В частности, следует вовремя заплатить за потребленное топливо.

