Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: тариф будет действовать по крайней мере до 30 апреля 2026 года.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

В то же время, говорится в материале OBOZ.UA, после 30 апреля тариф могут пересмотреть. Однако лишь в случае, если будут изменены нормы закона о моратории на повышение цен на газ и тепло.

"Без отмены моратория тариф на газ не могут повысить даже после 30 апреля 2026 года. В то же время сейчас возможность пересмотра закона даже не рассматривают", – отметили аналитики.

Какие суммы будут в платежках

При потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн. Кроме того:

При потреблении в 16,2 кубометра (3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета. Однако получить ее можно только при выполнении определенных условий. В частности, следует вовремя заплатить за потребленное топливо.

