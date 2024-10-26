Может поломаться техника или возникнуть возгорание: что никогда нельзя делать с EcoFlow и другими станциями

В Украине во время похолодания может возрасти дефицит электроэнергии. Это может привести к ограничениям, которые заставят украинцев пользоваться зарядными станциями типа EcoFlow. При использовании таких станций следует соблюдать важные ограничения.

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Об этом сообщается на страницах Правительственной инициативы, координирующей действия и обмен информацией об отопительном сезоне. "В зимний период важно заботиться не только о тепле в своих домах, но и об альтернативных источниках электроэнергии. Одними из таких являются зарядные станции", – говорится в сообщении.

Эксперты правительственной инициативы цитируют советы, озвученные МВД:

Не используйте кабель с двумя вилками. Это может привести к поломке техники, замыканию или даже поражению электрическим током.

Это может привести к поломке техники, замыканию или даже поражению электрическим током. Не используйте удлинители. Это поможет избежать перегрева устройств и исключит возможность возникновения пожаров.

Это поможет избежать перегрева устройств и исключит возможность возникновения пожаров. Избегайте попадания влаги на станцию. Зарядная станция – мощный электроприбор. А попадание на него влаги может повлечь замыкание.

Избегайте высоких температур. Перегрев может привести к повреждению батареи, сокращению ее срока службы и даже к возгоранию.

Перегрев может привести к повреждению батареи, сокращению ее срока службы и даже к возгоранию. Не оставляйте зарядную станцию под дождем.

Не ставьте тяжелые предметы на зарядную станцию. Это значительно снизит срок ее эксплуатации.

Как подготовить квартиру

Перед началом активного отопительного сезона нужно заранее подготовить батареи. Это поможет сохранить тепло, а также сэкономить на энергоносителях. Да, первое, что нужно сделать – проверить систему на протечку.

"Обратите внимание на соединение труб, где чаще всего могут возникать проблемы. Если найдете даже небольшое течение, лучше сразу вызвать мастера для ремонта, чтобы избежать более серьезных проблем во время сезона", – говорится в разъяснении.

Кроме того, необходимо провести промывку системы. Скопившиеся отложения внутри батарей уменьшают их теплоотдачу. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые смогут промыть профессионально систему.

Также следует выпустить воздух из систем. Оно может стать причиной неравномерного нагрева батарей. Чтобы избежать этого, нужно спустить воздух из системы:

найдите специальный клапан для отвода воздуха, обычно расположенный на верхней части батареи;

используйте ключ для клапана, чтобы открыть его, пока не начнет вытекать вода;

как только вода начнет течь равномерно без воздушных пузырьков – закрутите клапан.

Следующий шаг – проверка терморегуляторов. Если установлены терморегуляторы, убедитесь, что они работают корректно. Откройте их на полную мощность, чтобы проверить, равномерно ли батареи нагреваются. Если регуляторы работают со сбоями, лучше отремонтировать или заменить.

После проделанных работ включите отопление на несколько часов и проверьте работу системы:

Все батареи должны нагреваться равномерно

Если батарея остается холодной, возможно, необходимо дополнительное удаление воздуха или даже вмешательство специалистов.

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