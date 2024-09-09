Украинцам резко могут начать отключать свет: чего ожидать 9 сентября
В Украине не запланировано проведение отключений света 9 сентября – хотя такая вероятность и существует. Тем не менее, энергетики призывают жителей страны потреблять ресурс экономно – особенно с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в это время не стоит одновременно включать несколько мощных электроприборов.
"9 сентября меры ограничения потребления не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в энергокомпании ДТЭК подчеркнули: вероятность того, что отключения 9 сентября все же будут введены, есть. А потому украинцам следует следить за обновлениями.
"Понедельник должен пройти без отключения электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим", – рассказали там.
Как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии
В то же время, зимой 2024 года Киев, Харьков и Одесса могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за дефицита генерации и военных угроз. В случае отключения внешней поставки жители этих городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.
В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:
- мясные, рыбные и овощные консервы;
- сушеное и вяленое мясо;
- сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);
- хлебцы, печенье, сухари;
- сухофрукты, орешки;
- шоколад, конфеты;
- энергетические батончики.
Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.
Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:
- купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;
- создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;
- наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;
- подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;
- подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;
- позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.
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