Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

Зимой 2024 года Киев, Харьков и Одесса могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за дефицита генерации и военных угроз. В случае отключения внешней поставки жители этих городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.

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В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Света может не быть по 16 часов в сутки

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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