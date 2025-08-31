Украинцам рассказали, взлетят ли тарифы на воду: какие могут установить цены за 1 кубометр

В экспертной среде считают, что в Украине назрело повышения тарифов на воду. Там считают, что в той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет. Вырасти же расценки, отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн, а в отдельных городах и всех 200 грн.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что в настоящее время водоканалы работают в убыточном режиме. В частности, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, тарифы покрывают около 60-70% расходов предприятий.

"Для бытовых потребителей они не повышались с 2021 года. Соответственно, недофинансирование водоканалов на сегодня составляет 30-40%", – рассказал он.

Такое значительное недофинансирование, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности, таких:

Недостаток средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Рост аварийности.

При этом он признал: единственным источником финансирования водоканалов являются потребители. И "доставать" деньги из них можно двумя способами:

напрямую через тариф;

из бюджета города или государства.

"Но в любом случае источник – кошелек украинца", – признает специалист.

В то же время, пока решения о повышении тарифа на воду нет. Во всяком случае публичного. А маркером того, что цены на воду собрались повышать, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли на 2,4%. Впрочем, не все. Так, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

