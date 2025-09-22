Озвучен тариф на свет в Украине с 1 октября: сколько будет стоить 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

Видео дня

Действие же текущего тарифа должно было закончиться 30 апреля. Однако Кабмин своим решением продлил его на 6 месяцев. И этот срок истекает именно 31 октября.

Вместе с тем, время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно возмного изменения цен на электроэнергию. Однако, отмечается в материале OBOZ.UA, ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается.

"Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Однако ныне постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу", – говорится в материале.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии, ведь тот испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!