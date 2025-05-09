Украинцам рассказали, сгорит ли их техника из-за повышения напряжения в розетках: к чему готовиться

С 1 июля 2025 года в Украине официально вводится номинальное напряжение 230 В – вместо 220-ти. Однако технике украинцев это не грозит. Ведь, во-первых стабильность напряжения в сети является более важным показателем. А во-вторых, современные приборы производятся по стандартам ЕС – а там стандартным напряжением является именно 230 В.

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Об этом рассказали в ДТЭК. Там объяснили: сам переход Украины на 230 В является "еще одним шагом к энергетической евроинтеграции".

"Это часть системных конфигураций. Уже больше трех лет наша энергосистема работает синхронно с европейской. И переход на 230 В это просто следующий шаг в рамках нового стандарта напряжения", – говорится в сообщении.

"Сгорят" ли приборы

Весте с тем, отметили энергетики, повышение напряжения в сети не приведет к поломкам электроприборов. Ведь "современные приборы производятся по стандартам ЕС". А там напряжение 230 В является нормой уже много лет.

Кроме того, подчеркивается, в розетках будет не обязательно ровно 230 В. Дело в том, что допускаются отклонения в 10% – как в верхнюю, так и в нижнюю стороны.

Т.е., реальное напряжение в сети может колебаться от 207 В до 253 В. Что, акцентируется, стоит учитывать "при настройке реле напряжения".

Как переход на новое напряжение скажется на качестве электроснабжения

В свою очередь, в Штабе сплоченных громад ранее рассказали: переход на новый стандарт напряжения должен снизить риски повреждения техники. Ведь из-за того, что многие современные электроприборы рассчитаны именно на напряжение 230 В, в условиях нестабильности 220 В с частыми отклонениями существовал риск выхода их из строя.

Кроме того, нововведение должно уменьшить потребность в стабилизаторах. Что позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии.

Также, ожидается, приборы будут работать в оптимальном режиме – не перегружаясь и не теряя мощности. А гармонизация с европейскими нормами позволит украинским сетям более эффективно интегрироваться с европейской энергосистемой, в частности, ENTSO-E.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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