Тариф на свет: украинцам рассказали, будут ли повышать

До конца отопительного сезона в Украине не планируют менять тарифы на электроэнергию. Таким образом, по крайней мере, до марта-апреля украинцы будут платить за свет 2,64 грн за киловатт-час – причем независимо от объема потребления.

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Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает пресс-служба министерства. "До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – говорится в сообщении.

При этом Галущенко отметил: проведенное летом повышение тарифа позволили аккумулировать около 16-18 млрд грн. Которые были направлены, среди прочего, на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

Сколько нужно платить за свет

С лета в Украине действует тариф в 2,64 грн за киловатт-час – причем объема потребления роли не играет. Таким образом, при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн.

Само же подорожание оказалось весьма существенным. До него при условии потребления до 250 кВт*ч тока в месяц каждый киловатт-час стоил 1,44 грн. Если было потреблено больше 250 кВт*ч – 1,68 грн. Таким образом, при потреблении тех же 239 кВт*ч платить нужно было 344,16 грн.

Коммуналка уже подорожала

В целом же за год, с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, коммунальные тарифы в Украине подскочили на 13%. Кроме электроэнергии значительно – хотя и гораздо меньше – выросли расценки на уборку мусора. Они увеличились на 8,7%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,9%. Расценки на услуги по управлению многоквартирными домами увеличились на 2,7%. А кроме того:

водоснабжение подорожало на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

Впрочем, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, абоненты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Для этого нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. Т. е. в текущем месяце – до 15 января.

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