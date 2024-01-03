Украинцы могут получить скидку на газ: осталось несколько дней

Абоненты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Для этого нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. Т.е., в текущем месяце – до 15 января.

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Об скидке рассказали в самой компании. Там разъяснили:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая оплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Уменьшить можно любую сумму

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т.е., на 79 коп. меньше. Впрочем, следует помнить: чем большей буде сумма в платежке – тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Какие тарифы на газ действуют в январе

В то же время, на январь ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов не изменились. Таким образом, с начала 2024 года природный газ для есть населения не подорожает.

Однако из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается рост стоимости коммунальных услуг. В частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, скорее всего, произойдет это не раньше 2025 года – когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов.

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