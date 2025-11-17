Украинцам рассказали, чем стоит запастись, чтобы не замерзнуть зимой: советы на случай масштабных отключений света

В экспертной среде убеждены, что масштабного блэкаута зимой в Украине не произойдет. Впрочем, в официальных структурах признают: Россия продолжает бить по украинской энергетике, а следовательно, ситуация может измениться. А потому подготовиться к длительным отключениям не будет лишним – в частности, обеспечить себя источниками тепла.

Так, рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), следует приобрести грелки. В частности:

Электрические.

Водяные.

Каталитические.

Химические.

Также там советуют приобрести генераторы – однако только для тех, кому позволяют условия. В частности, напоминают специалисты, использовать эти приборы следует только:

На свежем воздухе.

Не ближе чем за 6 метров у окнам.

При этом подчеркивается: газовую плиту ни в коем случае не стоит использовать для отопления. Напротив, даже для обычного ее использования следует купить детектор чадного газа – это устройство, которое непрерывно анализирует воздух в помещении, и если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили ранее принцип работы детектора в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Будет ли масштабный блэкаут зимой

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е. после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать. При этом он выразил убеждение, что в целом "украинские энергетики эту зиму тоже пройдут вполне достойно".

"Будут удары, будут разрушены объекты, будут аварийные отключения. А затем все будет возвращаться к нормальному уровню", – прогнозирует эксперт.

Харченко объяснил: уверенность в том, что масштабного блэкаута не произойдет, дает наличие резервов оборудования, а также "понимание, как действовать".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") констатирует: из-за российских ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. А потому отключения света продлятся как минимум до конца отопительного сезона.

