Украинцам озвучили, сколько будут длиться отключения света: Минэнерго удивило прогнозом

Свет в Украине будут отключать как минимум до конца отопительного сезона – из-за ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. В зависимости от масштаба атак и скорости восстановления, украинцы могут столкнуться с долговременными отключениями.

Об этом сообщил член комитета Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Он отметил, что отказаться от графиков пока невозможно.

Центральная проблема – удары по подстанциям и линиям передачи, которые заставляют "Укрэнерго" снижать мощность АЭС в определенные часы, чтобы избежать аварийной ситуации. Диспетчеры имеют алгоритмы на такие случаи, ведь когда подстанции повреждены или под угрозой, атомные блокивременно сокращают производство по команде оператора.

Нагорняк отмечает, что реальным способом уменьшить риски является усиление ПВО и строительство защитных сооружений для критических объектов. Часть подстанций уже имеет подземные "бункеры" для релейной защиты, но масштабирование проекта затягивается – переговоры с донорами длятся больше года. По его словам, это вопрос скорее технический и организационный, чем законодательный.

По словам Нагорняка, для усиления защиты энергосистемы специальных новых законов не нужно. Но парламент должен принять два законопроекта до конца года:

об энергоэффективности – он позволит привлекать частные компании к установке солнечных станций и систем накопления энергии на коммунальных объектах;

о продлении льготного ввоза энергооборудования – это ускорит восстановление сетей и строительство новой генерации.

По словам эксперта, полностью избежать графиков отключений до конца зимы не удастся. Причина проста:

враг ежедневно пытается выбить генерацию, атакуя подстанции и электростанции;

построить новые объекты быстро невозможно;

защита пока не достаточна.

Поэтому главная задача общества – экономить ресурс, в частности электроэнергию, газ и тепло. "Графики отключений, к сожалению, будут с нами до конца отопительного сезона. Избежать их невозможно. Генерации больше не становится, а враг бьет каждый день", – подчеркнул Нагорняк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока графики отключений света остаются необходимыми из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где одновременно действуют до трех очередей отключений.

