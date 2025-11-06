Украинцам рассказали, будет ли масштабный блэкаут зимой: чего ожидать

Зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. Т.е., после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а потом ограничения будут ослабевать.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он выразил убеждение, что в целом "украинские энергетики эту зиму тоже пройдут вполне достойно".

"Будут удары, будут разрушены объекты, будут аварийные отключения. А затем все будет возвращаться к нормальному уровню", – прогнозирует эксперт.

Он объяснил: уверенность в том, что масштабного блэкаута не произойдет дает наличие резервов оборудования. А кроме того "понимание, как действовать".

"Ныне идет восстановление пострадавших элементов энергосистемы – и одновременно продолжается подготовка к предстоящим атакам: усиливаются некоторые элементы защиты, улучшаются структуры этой защиты и так далее... Я уверен, что украинские энергетики эту зиму тоже пройдут вполне достойно", – констатировал Харченко.

Как украинцам меньше зависеть от отключений света

В то же время, отметил он, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми. Установив для этого солнечные панели и аккумуляторный комплекс.

"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить, а когда будет выглядеть солнышко", – рассказал Харченко.

Эксперт объяснил: заряжать же солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

