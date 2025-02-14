Украинцам посоветовали годами хранить квитанции за оплату света, газа: зачем это нужно

После оплаты счетов за свет, газ, воду и т.д квитанции об оплате коммунальных услуг следует хранить. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Там отмечается: исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации. Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"У потребителей иногда возникают споры касательно оплаты с поставщиками коммунальных услуг или управляющей компанией. И для решения конфликтов в вашу пользу, лучше хранить квитанции об оплате коммуналки, которые станут доказательствами в суде. В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение пяти лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же, если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Украинцы могут получить скидку на газ

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там разъяснили:

Дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце.

Саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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