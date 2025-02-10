В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. По его данным, кроме электроэнергии подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,3%;

уборка мусора – на 9,6%;

содержание и ремонт жилья – на 4,2%;

водоснабжение – на 0,7%;

канализация – на 0,6%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 марта

Вместе с тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до окончания текущего отопительного периода тариф на свет для украинцев меняться не будет. А потому минимум до 30 апреля электроэнергия продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

При этом глава правительства подчеркнул: украинцы, получающие жилищные субсидии и льготы, не утратят их. Ведь деньги на это в госбюджете есть.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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