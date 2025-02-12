Осталось несколько дней: украинцы могут получить скидку на газ

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там разъяснили:

Дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце.

Саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Также в "Нафтогазе" рекомендуют потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты. Купить же прибор можно как за 1 180, так и за 3 999 грн.

"Необходимым элементом безопасности является сигнализатор газа. Какие вещества могут быть обнаружены Метан – может привести к взрыву. Пропан/Бутан – из баллонов, используемых в бытовых плитах. Окись углерода – угарный газ, который образуется при неполном сгорании топлива", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, прибор может измерять концентрацию таких опасных веществ в воздухе. А также совершить аварийное отключение подачи газа и обнаруживать его утечку.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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