Украинцам показали новый график отключения электроэнергии: ситуация 27 июля изменилась

В Украине 27 июля отключать электроэнергию будут только в период пикового потребления. Ситуация в энергетике значительно улучшилась благодаря выводу из ремонта блоков АЭС и уменьшению температуры воздуха.

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"С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений", – говорится в сообщении "Укрэнерго". СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также отметил, что с 27 июля меняется график отключения электроэнергии для Киева.

"Для равномерной нагрузки на энергосистему с 00:00 27 июля оператор системы распределения меняет графики стабилизационных отключений. Графики сдвигаются на час вперед. Например, если ваша группа отключалась в 9:00, теперь она будет отключаться в 10:00. Количество часов в темноте -серых, светло-серых и белых зонах – одинакова для всех групп ", – пояснил Коваленко.

Что означают очереди отключений

1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Какие почасовые графики действуют в разных регионах

В Харькове и области гарантированное отключение длится три часа в сутки, однако, как сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, часов без света стало больше из-за аномальной жары.

При этом в Харькове, по словам Терехова, нет перебоев с водоснабжением. "У нас устойчивое водоснабжение. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, потому что прекрасно понимаем, что дальше будет труднее и нам нужно иметь собственное энергоснабжение", – отметил мэр Харькова.

Отключения в Харьковской области начались еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно посмотреть здесь.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram; в кол-центре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. В Киеве с 27 июля изменили графики отключения электроэнергии.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп. Также можно обратиться по телефону:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будут определяться непосредственно в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь опубликован и полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0 (800) 304-502

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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