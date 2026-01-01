Украинцам показали новые графики в 2026-м: когда не будет электроэнергии 1 января

В Украине 1 января во всех регионах ввели графики ограничения потребления электроэнергии. При этом продолжительность отключений зависит от региона.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – объяснили в "Укрэнерго".

Министерство энергетики призвало украинцев экономить электроэнергию. Также в ведомстве отметили, что ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 1 января по команде НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

1.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

2.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

2.2 03:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00

3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.2 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

4.2 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

5.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

6.1 02:00 - 04:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00

6.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

Днепропетровская область

Киевская область

Киев

Почему действуют разные графики

В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления незначительны, а в других остаются длительные отключения.

"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".

Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и из ствольной артиллерии, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь самый высокий.

Другой фактор – это возможность для проведения аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.

В регионах, расположенных дальше от линии соприкосновения, которые враг атакует реже, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее обычно удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

При таких условиях отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, относительно регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии на наиболее энергодефицитные территории, – отключать такие области, "чтобы света у всех было поровну", не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.

"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

