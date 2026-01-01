Украинцам показали новые графики в 2026-м: когда не будет электроэнергии 1 января
В Украине 1 января во всех регионах ввели графики ограничения потребления электроэнергии. При этом продолжительность отключений зависит от региона.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – объяснили в "Укрэнерго".
Министерство энергетики призвало украинцев экономить электроэнергию. Также в ведомстве отметили, что ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Черкасская область
Обновленный график почасовых отключений на 1 января по команде НЭК "Укрэнерго".
- Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 1.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
- 2.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 2.2 03:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00
- 3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 3.2 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 22:00
- 4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00
- 4.2 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 5.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- 5.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 6.1 02:00 - 04:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00
- 6.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
Днепропетровская область
Киевская область
Киев
Почему действуют разные графики
В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления незначительны, а в других остаются длительные отключения.
"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".
Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и из ствольной артиллерии, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь самый высокий.
Другой фактор – это возможность для проведения аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.
В регионах, расположенных дальше от линии соприкосновения, которые враг атакует реже, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее обычно удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.
При таких условиях отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, относительно регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии на наиболее энергодефицитные территории, – отключать такие области, "чтобы света у всех было поровну", не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.
"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
