Украинцам переназначат льготы: кому нужно обратиться, чтобы не потерять помощь

Украинцам автоматически переназначат льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году, так что большинству обращаться в Пенсионный фонд (ПФУ) не нужно. Однако тем, у кого изменился состав семьи, место жительства или перечень услуг, следует подать заявление, чтобы не лишиться помощи.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Это означает, что большинству льготников не нужно дополнительно обращаться в органы Фонда – все расчеты будут производиться на основе официальных данных.

Ключевой критерий – уровень дохода семьи льготника. Если среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн, то льгота сохраняется автоматически.

Для определения этого показателя ПФУ использует информациюГосударственной налоговой службы (ГНС) о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы 2024 года. Налоговые отчеты за IV квартал представлены до 10 февраля 2025 года, а после обработки этих данных Пенсионный фонд принимает решение о продлении льгот.

Кому нужно подать заявление

Хотя большинство льготников получит подтверждение автоматически, есть исключения, когда нужно подать заявление и уведомить Пенсионный фонд. Заявление нужно, если у льготника произошли изменения в:

составе семьи (например, рождение или утрата члена семьи);

(например, рождение или утрата члена семьи); месте жительства (переезд в другой регион или изменение адреса регистрации);

(переезд в другой регион или изменение адреса регистрации); перечня услуг, на которые назначены льготы (например, если добавилась новая услуга или прекратилось действие какой-либо из предоставленных ранее льгот).

Для того чтобы подать заявление, нужно обратиться в ближайшее отделение ПФУ или через электронный кабинет на официальном сайте. Выплата льгот, назначенных с января, состоится в марте. Это связано с тем, что Пенсионный фонд сначала анализирует налоговые данные и определяет право на пособие, а затем начинает перечисление средств.

Что делать, если доходы превышают 4240 грн

Если совокупный доход семьи на одного человека превышает 4 240 грн, то льготник теряет право на льготы, но может воспользоваться альтернативной государственной поддержкой. В таком случае можно подать заявку на жилищную субсидию. Как оформить субсидию:

подать заявление и декларацию о доходах в отделение Пенсионного фонда или через Дію;

ждать решения о назначении помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских должников за жилищно-коммунальные услуги могут начать лишать льгот на оплату ЖКХ. Таким образом, их хотят приучить к платежной дисциплине.

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