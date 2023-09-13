В Украине подорожала коммуналка: как увеличились цифры в платежках

В Украине подорожала коммуналка. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%. При этом подорожало практически все. Больше всего – электроэнергия, на 69,7%.

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Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора. Она подорожала на 13,8%.

Тарифы же на остальные услуги выросли не так сильно – меньше, чем на 10%. Так:

содержание и ремонт жилья подорожало на 7,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Что будет со стоимостью коммуналки зимой

До конца же грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, достичь этого удалось благодаря продлению действия "ПСО" (возложения специальных обязанностей) на рынке природного газа. По которому поставщики тепла "получат от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене – 7,4 грн/кубометр".

"Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона", – сказал премьер.

Не планируют менять в Украине и тариф на свет. Ожидается, что платить за него нужно будет 2,64 грн за киловатт*час – независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал ранее министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине, хоть уже и разработали графики отключений, будут применять их исключительно при обстрелах и повреждении энергетического оборудования. Планов внедрять графики отключения тока с 1 октября нет.

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