Украинцам озвучили тариф на свет в сентябре: сколько нужно платить

В сентябре украинцы будут платить за электричетсво по тому же тарифу, что и в августе. Он составляет 2,64 грн за киловатт*час – независимо от объема потребления.

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Более того, сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, планируется не менять этот тариф до окончания отопительного сезона 2023-2024 гг. Т.е., до марта-апреля.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр.

При этом он подчеркнул: повышение стоимости электричества было вынужденной мерой. На такой шаг, по его словам, власти пошли ради получения дополнительные средства на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – министр.

Можно платить меньше

Впрочем, украинцы могут платить за свет значительно меньше – 1,32 грн за кВт*час. Однако только за электричество, потребленное в период с 23:00 вечера до 7:00 утра. Для этого нужно установить двухзонные счетчики, работающих по принципу "день – ночь". То есть, электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухзонного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – 792 грн.

Если часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будут включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же – за дневное. То есть в сумме 528 грн.

Так, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика стоимостью 3000 грн при таком потреблении составит около года, после чего начнется чистая экономия. Также важно учитывать, что если тарифы все же повысят, то срок окупаемости сократится.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в сентябре в энергосистеме Украины не прогнозируется дефицит мощности. Соответственно, отключать свет украинцам не планируется.

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