Украинцам объявили об отключениях света на субботу: "Укрэнерго" показало план

В субботу, 24 января, во всех регионах Украины снова будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Также не исключены аварийные отключения, т.к. ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 23 января. В то же время для бизнеса и промышленных потребителей вновь вводятся графики ограничения мощности.

Где узнавать свой график отключения

Так как объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключений света стало больше: в чем причина

В пятницу, 23 января, ситуация в энергосистеме Украины резко ухудшилась, из-за чего в большинстве регионов введены аварийные отключения. Дело в том, что после массированных российских атак даже уцелевшие энергообъекты нуждаются в срочных ремонтах, их периодически приходится останавливать.

"Утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт. Почему это происходит? Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта", – объяснили в "Укрэнерго".

В такой ситуации могут возникать неконтролируемые аварии, угрожающие долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были. Чтобы избежать такого исхода, приходится прибегать к экстренным мерам и вводить аварийные отключения.

"Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть. Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов", – добавили энергетики.

