Сегодня самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года, – Шмыгаль

Четверг 22 января оказался "самым тяжелым днем" для энергосистемы Украины со времени блэкаута в ноябре 2022 года. Это связано с повреждением генерационного оборудования, разбитыми распределительными сетями и трансформаторами и продолжающимися атаками страны-агрессора РФ по всей энергосети нашего государства.

Видео дня

Так считает первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас "ситуация сверхтяжелая".

Сложнее всего на Киевщине и Днепровщине

"Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине", – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, работы по восстановлению энергосистемы продолжаются, но их "существенно усложняют условия безопасности". Министр напомнил, что именно 22 января, вечером, в Киеве прозвучала уже двухтысячная воздушная тревога за все время военного положения.

Так или иначе, но коммунальщики работают: днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену сегодня заступают 83, рассказал Денис Шмыгаль.

Не трогайте ремонтников

"И еще одно. Понимаем, что людям очень трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", – отдельно отметил министр энергетики.

Он напомнил, что "враг не только обстреливает нашу инфраструктуру, но и пытается возмутить наше общество", и именно поэтому сейчас так много фейков и манипуляций в информационном пространстве. Поэтому Денис Шмыгаль в очередной раз призвал "доверять только официальной информации".

Блэкаут 2022 года

Упомянутый министром блэкаут произошел 23 ноября 2022 года. В тот день оккупанты нанесли пятый массированный ракетный удар по Украине – и первый, направленный именно на энергетическую инфраструктуру страны.

Россияне применили крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Всего было нанесено 70 ракетных ударов, и хотя 51 ракета была перехвачена ПВО, 19 попали по важным энергетическим объектам в Киеве, а также Львовской, Винницкой и Кировоградской областях.

Поэтому 23 ноября впервые в истории Украины одновременно остановились все четыре действующие украинские АЭС. Из-за обстрелов свет также исчез в соседней Молдове. И хотя менее чем за сутки электричество подали во все области, экстренные отключения продолжались еще неделю.

Что происходит сейчас

В 2026 году проблемы с теплом в столице обострились после массированной террористической атаки РФ 9 января. Уже 13 января в Киеве утром ввели экстренные отключения электроэнергии. После нового обстрела и на фоне морозов ситуация с теплоснабжением стала критической.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня, 22 января начнут подачу тепла в дома, которые уже дважды оставались без отопления – 9-го и 20-го января из-за повреждения инфраструктуры. По его словам, таких домов в столице было 3260, а для полноценного восстановления теплоснабжения нужно около двух суток.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 22 января, по данным городских властей, без тепла оставались чуть менее трех тысяч многоэтажек. За ночь тепло подключили к 227 домам. Водоснабжение в Киеве уже восстановили полностью, однако экстренные отключения электроэнергии продолжаются, а ремонт поврежденной критической инфраструктуры продолжается круглосуточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!