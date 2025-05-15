Что будет с тарифами на свет и газ: украинцам рассказали, сколько надо будет платить

В Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ. Таким образом, абоненты "Нафтегаза" (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за кубометр. А тариф на электроэнергию останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч. Пересмотр же расценок возможен только в случае чрезвычайной ситуации.

Видео дня

Об этом рассказал нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его словам, текущие тарифы на электроэнергию, как ночной, так и дневной, останутся фиксированными.

Это означает, что даже в случае роста закупочной стоимости электроэнергии для государства потребители не почувствуют изменений. Депутат пояснил, что все потенциальные риски были заложены еще при планировании государственного бюджета. "Независимо от того, по какой цене государство будет покупать электроэнергию у партнеров, тарифы для населения останутся неизменными", – подчеркнул Крейденко.

Такую позицию поддерживают и в правительстве. Минфин, Минэкономики и Кабмин уже учли внешние рыночные колебания при формировании бюджета на 2025 год. Похожая ситуация и с тарифами на природный газ. Еще в апреле НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил, что цена для населения останется на уровне 7,96 грн за кубометр еще по крайней мере на год.

По состоянию на завершение отопительного сезона 2024-2025 годов в ПХГ Украины оставалось лишь 0,67 млрд кубометров активного газа – исторический минимум. Из-за разрушения инфраструктуры собственная добыча не покрывает потребностей, и к началу следующего сезона страна может нуждаться в 8 млрд кубометров импортного газа.

Хотя пока никаких изменений в тарифной политике не планируется, Владимир Крейденко признал, что в случае чрезвычайной ситуации парламент может вернуться к рассмотрению этого вопроса. Изменения возможны только в случае серьезного энергетического кризиса как на украинском, так и на мировом уровнях. "Если случится что-то чрезвычайное на рынке газа или электроэнергии, парламент, как законодательный орган, может изменить соответствующие положения и пересмотреть бюджет", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и др. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!