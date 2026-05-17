Украинцам назвали тариф на газ с 1 июня 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 июня украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по предыдущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, такой же цена будет по крайней мере, до 30 апреля 2027 года – ведь именно до этого срока газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Срок действия тарифа может быть прекращен.

Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно.

Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Цена тарифного плана "Фиксированный" зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2026 по 30 апреля 2027 года включительно", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Также перейти на тариф "Фиксированный", отмечается, могут клиенты, имеющие льготы или субсидии. При этом, акцентируется, изменение тарифного плана не повлияет на их наличие или начисление.

Стоит делать всем, кто платит за газ

В то же время, юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д.. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь:

в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу;

квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:

позволяют доказать отсутствие задолженности;

отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

Вместе с тем, говорится в материале "На пенсии", электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы с 1 июня будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произойдет.

