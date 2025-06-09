Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по крайней мере, до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за сентябрь и октябрь украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Видео дня

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Какие тарифы на газ действуют в июне

Вместе с тем, за июнь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Как рассказали в ГазПравде, Ныне на рынке газа для населения присутствуют 9 поставщиков. При этом 5 из них предлагают:

и годовую, фиксированную цену;

и месячную – переменную.

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026-го, не меняются в течение года) в июне в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена варьируется от 8,46 до 25 грн за кубометр. Так, у:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр. При этом, подчеркивается, тариф действует с 1 мая по 31 августа 2025 года;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 25 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, "оптимистический" сценарий прохождения Украиной лета предусматривает риск отключений в пределах 5% (то есть, скорее всего, ограничений потребления вообще не будет). "Лучший сценарий, который видим наиболее вероятным, – оптимистический. Он предусматривает умеренную погоду и отсутствие массированных атак. В таком случае пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос", – рассказывают аналитики Dixi Group.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!