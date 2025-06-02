Украинцам назвали тарифы на газ с 1 июня: сколько нужно платить за 1 кубометр

За июнь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают:

Ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.

5 из них предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную.

Какие тарифы на газ установили для украинцев поставщики

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026-го, не меняются в течение года) в июне в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 25 грн за кубометр. Так, у:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр. При этом, подчеркивается, тариф действует с 1 мая по 31 августа 2025 года;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 25 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев – более 98% потребителей – являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, столько же киловатт*час будет стоить по крайней мере, до 31 октября – именно до этого срока Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на свет для населения.

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