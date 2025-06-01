Отключение электроэнергии летом: озвучен наиболее вероятный сценарий. К чему стоит готовиться украинцам

Украина имеет все шансы пройти лето без отключений электроэнергии. Аналитики считают, что "оптимистический сценарий" наиболее вероятен. Он реализуется при условии отсутствия террористических атак РФ на объекты гражданской инфраструктуры (электрогенерации), а также если летом будет умеренная погода.

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OBOZ.UA изучил оценки Summer Outlook, которые представили Dixi Group, и рассказывает о возможных сценариях развития ситуации летом.

Базовый сценарий – оптимистический. Будут ли отключения электроэнергии летом

Есть шансы пройти лето без отключений. Для этого должна быть умеренная погода (жара приводит к резкому увеличению потребления тока) и не должно быть новых обстрелов объектов энергетики Россией. Этот сценарий аналитики Dixi Group определили как "оптимистический" и назвали наиболее вероятным.

"Оптимистический" сценарий предусматривает риск отключений в пределах 5% (то есть скорее всего ограничений потребления вообще не будет). "Лучший сценарий, который видим наиболее вероятным, – оптимистический. Он предусматривает умеренную погоду и отсутствие массированных атак. В таком случае пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос", – рассказывают в компании.

Итак, оптимистический сценарий предусматривает потребление на уровне от 11,6 до 15,2 ГВт, импорт на уровне 2 ГВт. Тепловая генерация согласно этому сценарию должна обеспечивать 3-4 ГВт, гидро- будет давать мощность в 0,5-2 ГВТ, а АЭС – от 6 до 6,4 ГВт. То есть в период максимального потребления генерация и импорт будут полностью покрывать потребность.

Это ориентировочные оценки, основанные на анализе тенденций за последние годы, отметила во время презентации исследования генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко. По состоянию на 15 мая этого года (по оценкам аналитиков) общая доступная мощность АЭС составляет 7,7 ГВт (и не менялась после 2022-го). В то же время теплогенерация может обеспечить 4,7 ГВт (в мае 2024-го было всего 2,5 ГВт), гидроэлектростанции – 3,9 ГВт (было 3,5 ГВт), а возобновляемые источники энергии – 7,1 ГВт (было 7 ГВт). Эти оценки показывают, что сейчас Украина значительно более подготовлена к летнему сезону пикового потребления электроэнергии, чем это было в прошлом году.

"Использование гидроресурсов ограничено из-за отсутствия весеннего паводка, а летний период традиционно сопровождается активными ремонтами на ТЭС. Дополнительно 2-3 энергоблока АЭС будут находиться в ремонте, что уменьшит общую доступную мощность на 1,3-1,4 ГВт", – пояснили в DiXi Group.

Однако вместе с тем не стоит недооценивать и возможные риски. "В летний период с ростом потребления через кондиционеры и увеличением базовой генерации АЭС ситуация может осложниться. Самым большим вызовом станет обеспечение балансировки энергосистемы из-за профицита днем и дефицита утром и вечером. Именно в эти часы на РСВ мы уже наблюдаем признаки дефицита", – отметил Роман Бекузаров, заместитель коммерческого директора D.TRADING.

"Средний сценарий". При условии отсутствия атак на энергосистему, однако значительной жары, в период максимальной нагрузки (в часы пикового потребления) дефицит электроэнергии может достигать 2,8 ГВт. Общее потребление возрастет по сравнению с "оптимистическим сценарием" в часы максимальной нагрузки с 15,2 до 18 ГВт. В таком случае возможны определенные ограничения (аналитики не делают оценок, будут ли они касаться только промышленных потребителей или же придется ограничивать потребление населения).

"Несмотря на восстановление значительной части генерирующего оборудования, возможен дефицит электрической энергии на уровне 10-15%. Это связано со снижением импорта из-за роста цен на европейских рынках и выводом части генерирующего оборудования в ремонт", – говорится в "среднем" сценарии.

"Пессимистический сценарий" предусматривает умеренный температурный режим и российские атаки на энергосистему (сценарий жары на фоне новых российских атак даже не рассматривали). Итак, потребление будет на уровне 16 ГВт, однако значительно снизится тепловая генерация. Как результат, дефицит может составить в часы максимальной нагрузки в 2,2 Гвт.

"Дальнейшие российские атаки на генерирующие мощности приведут к увеличению количества часов с вероятностью возникновения дефицита генерирующей мощности и увеличение возможного дефицита до 16-20%, покрытие которого будет осложняться недостаточностью гидроресурсов и ремонтной кампанией на АЭС и ТЭС", – описывают в DiXi Group "пессимистический сценарий".

Что будет с газом

На этот раз в оценки также включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких "зимних цен".

Задача на лето - накопить запасы на следующий отопительный сезон. Если к зиме не готовиться летом, это не только заставит больше платить за импорт зимой, но и создаст риски дефицита газа. Веерные отключения населения практически невозможны. В то же время есть возможность ограничивать потребление предприятий.

"Целевой показатель по газу в хранилищах не озвучивали официально, но он может соответствовать уровню не менее 14-15 млрд кубометров на 1 ноября. Это больше 13 млрд кубометров, которые удалось накопить в прошлом году. На конец этого месяца наш аналитический центр прогнозирует 6,75 млрд кубометров в ПХГ. Против двух предыдущих лет запасы в хранилищах и темпы их накопления существенно ниже", – отмечают в DiXi Group.

С начала года Украина уже импортировала 2 млрд кубометров газа. Как и в случае с электроэнергией, аналитики разработать несколько сценариев развития ситуации.

"Оптимистический сценарий" предполагает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. Таким образом, к 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает наращивание темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. В то же время добыча предполагается на уровне 10% меньшем, чем было в 2024-м. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления. В среднем сценарии запасы в хранилищах по состоянию на 1 ноября будут достигать 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокий риск дефицита газа зимой. Главные факторы - продолжение интенсивных ударов по инфраструктуре, проблемы с финансовым обеспечением импорта, а также существенный рост летнего спроса за счет энергогенерации. Если этот сценарий реализуется, по состоянию на 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.