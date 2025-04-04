Поможет избежать проблем со светом: какой документ украинцам следует хранить годами

Квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Видео дня

Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается: хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.

"Для решения конфликтов в вашу пользу, лучше хранить квитанции об оплате коммуналки, которые станут доказательствами в суде. В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение пяти лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же, если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Тарифы на свет и газ в апреле

В то же время, в апреле украинцы будут платить за свет по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Годовые тарифы на газ также не изменили – в частности, клиенты "Нафтогаза" (а это 98% всех потребителей в Украине) заплатят 7,96 грн за каждый кубометр топлива.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – сообщил ранее премьер-министр Денис Шмигаль.

В то же время, по словам Шмыгаля, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся на прежнем уровне. Дело в том, что в настоящее время в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, за год тарифы увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!