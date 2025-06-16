Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в июле, августе, сентябре и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение о сохранении текущей цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев – более 98% потребителей – являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Украинцам предоставляют скидку на газ

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15 числа каждого месяца. Как рассказали в самой компании:

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли. За год – с мая 2024-го по май 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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