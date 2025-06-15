В Украине резко перечитали тарифы на коммуналку: на какую услугу сильнее всего

Тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли. За год – с мая 2024-го по май 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 17,9%. А уборка мусора подорожала на 10,5%.

Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,3%. А кроме того:

Водоснабжение подорожало на 0,7%.

Канализация – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Впрочем, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне. Речь о:

Природном газе.

Горячей воде, отоплении.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября

Вместе с тем текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за сентябрь и октябрь украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Соответственно, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной подачей горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за июнь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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